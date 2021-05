Domani gratis l'inserto Lavoro del Centro: 500 posti nel Turismo

PESCARA. Appuntamento con l'inserto Lavoro del Centro domani, martedì 25 maggio, in edicola. Un appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

In copertina le opportunità in Abruzzo nel settore turistico con 500 posti per animatori, personale per servizi in hotel e villaggi, viaggi studio, docenti di lingua straniera. Altri 100 posti sono offerti da un'azienda con sede a Chieti che cerca collaboratori telefonici. E poi le posizioni aperte all'Ikea di San Giovanni Teatino.

Contratti per giovani e laureati anche nei ristoranti abruzzesi; stage nelle grandi aziende, posizioni aperte alla Coca Cola di oricola e alla Fater di Spoltore. Occhio ai concorsi pubblici della Regione (7 posti) e del Comune di Pescara (15), alla chiamata d'imbarco per un operatore di macchina a bordo di una motonave, ai contratti previsti nelle multisala e in particolare a Montesilvano con The space cinema. Quindi i concorsi per entrare in Marina (allievi ufficiali) e nell'Esercito come psicologi. Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Infine ben 214 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo.