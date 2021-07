Domani gratis l'Inserto lavoro del Centro: assunzioni alla Fater e Ikea

PESCARA. Torna l'appuntamento del martedì con l'inserto Lavoro del Centro: cinque pagine con centinaia di posti di lavoro, offerte, richieste, concorsi pubblici e i profili richiesti nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e per italiani all'estero.

La copertina è in particolare dedicata alle assunzioni in Abruzzo da parte delle grandi aziende: Fater a Pescara e Spoltore e Ikea a San Giovanni Teatino. E poi posti per commesse (addetti vendita), assistenti sanitari nelle Asl, idraulici, muratori e consulenti per banca. Occhio alla date dei concorsi in scadenza: 10 i posti alla Camera di commercio Chieti-Pescara. Spazio anche alle offerte di lavoro per italiani all'estero e infine tutti i posti nei Centri per l'impiego d'Abruzzo.