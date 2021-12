Domani gratis l'Inserto Lavoro del Centro: le opportunità in Abruzzo

PESCARA. Torna in edicola l'Inserto Lavoro del martedi con il Centro: gratis sei pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze. Un appuntamento fisso con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

Tanti i profili richiesti, in particolare, in questo numero spiccano le offerte in Abruzzo nel settore della meccanica di precisione, nelle gioiellerie e nel settore del digitale per un'azienda che si sta espandendo.

Tanti anche i profili da coprire nei discount (in provincia dell'Aquila in particolare) e nel settore turistico dove si cominicano a muovere le selezioni da parte di tour operator per villaggi e alberghi. Opportunità con i concorsi nel Comune di Sulmona e San Giovanni Teatino.

E occhio alla scadenze dei concorsi per entrare nella Polizia penitenziaria, nel soccorso alpino della Guardia di finanza e nella Marina militare. Infine i posti per italiani all'estero e tre pagine con 191 profili da coprire tramite i Centri per l'impiego.