Domani in edicola l'inserto Lavoro del Centro: 55 contratti a tempo indeterminato

Appuntamento del martedì, domani 30 marzo, con l'inserto Lavoro del quotidiano il Centro: cinque pagine di offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo con le offerte di lavoro e richieste di personale sia nel settore pubblico che nel privato.

Sono ben 55 i posti messi a concorso dalla Regione Abruzzo con contrati anche a tempo indeterminato. Diversi i profili: dall'agronomo all'amministrativo, all'informatico. Nel settore privato richiesti architetti, commessi e direttori di negozio per importante multinazionale del bricolage a San Giovanni Teatino e impiegati per corriere-merci a L'Aquila.

Nella pagine interne, fra le altre cose, i termini e le scadenze del concorso per operatori scolastici, le opportunità nei Comuni, in aziende dell'edilizia e nelle Università abruzzesi. Spazio anche alle richieste di italiani all'estero. Quindi, 125 posti richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nelle attività di ristrazione in vista dell'estate.