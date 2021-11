Domani in edicola l'Inserto Lavoro del Centro: opportunità nella moda

PESCARA. Appuntamento domani in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro: martedì 9 novembre gratis cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità nel mondo della moda e più in generale nel settore tessile. Profili aperti in alcune delle più grande maison, e opportunità rivolte in particolare agli Its (Istituti tecnici superiori) della moda fra i quali quello di Pescara. Nel settore pubblico da segnalare il concorso per archivisti e bibliotecari del ministero con posizioni anche in Abruzzo. Inoltre azienda della Logistica cerca operai e ingegneri, richiesti muratori e tanti addetti vendite a San Giovanni Teatino, Città Sant'Angelo e Pescara. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego.