Domani l'Inserto Lavoro del Centro: i posti in due grossi gruppi industriali

PESCARA. Opportunità in Abruzzo in due gruppi industriali e in agricoltura. Sono le posizioni e i profili di cui si occupa la copertina dell'inserto Lavoro del Centro domani in edicola insieme al quotidiano. L'appuntamento puntuale del martedì con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

I gruppi industriali si trovano a Pescara e nell'Aquilano, le opportunità in agricoltura sono offerta da un'azienda di Città Sant'Angelo. E poi meccanici, addetti tabaccheria e ristoranti a Pescara e L'Aquila, le date dei principali concorsi degli enti pubblici a cominciare dalla Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e della Asl di Teramo. Portalettere per Poste Italiane, i bandi per entrare in Finanza e nell'Esercito, le nuove date del maxi concorsi dell'Agenzia delle dogane.

Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 113 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nel settore dell'edilizia, nella ristorazione e nell'assistenza.