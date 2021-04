Domani l'inserto lavoro del Centro: in Abruzzo posti nella ristorazione e nell'edilizia

PESCARA. Appuntamento con il Lavoro domani, 20 aprile, in edicola. Insieme al quotidiano il Centro c'è gratis il consueto inserto del martedì con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Cinque pagine ricche di indirizzi, richieste, profili. In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo nella ristorazione, nei lavori dell'edilizia e nei negozi in questo caso in una catena di gioiellerie. Occhio alle scadenze dei concorsi della Regione Abruzzo (34 posti, diversi profili) e i nuovi bandi del Comune di Pescara. E poi i 243 posti previsti nelle pubbliche amministrazioni in Abruzzo con il maxi concorso per il Sud la cui data ultima per le domande è proprio domani 21 aprile. Spazio anche ai posti in polizia e nell'Esercito (volontari in ferma prefissata).

Nel settore privato opportunità nei discount e nei negozi di calzature e abbigliamento sportivo con inserimenti a ICittà Sant'Angelo, Pescara, L’Aquila, Teramo, Colonnella e Chieti. Nelle pagine interne, spazio alle richieste di italiani all'estero. Quindi, 140 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nelle attività di ristorazione in vista dell'estate e nel settore dell'edilizia.