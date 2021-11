Domani l'Inserto Lavoro del Centro più "ricco": 6 pagine con centinaia di offerte

PESCARA. Appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro del martedì e con una novità: diventano 6 le pagine dell'inserto con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nei negozi di grandi catene commerciali, nella logistica e nei fast food.

Profili aperti anche in una grande azienda a Silvi e Città San'Angelo. Occhio alla scadenze dei concorsi pubblici: a Pescara e in Abruzzo con il bando del ministero per archivisti e bibliotecari. Richiesti inoltre tanti addetti vendite.

In questo numero diventano 3 le pagine dedicatealle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo: dai giardinieri ai geometri, badanti, carpentieri e programmatori informatici.