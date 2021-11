Domani l'Inserto Lavoro del Centro: richiesti tanti commessi e operai

PESCARA. Appuntamento domani in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro del martedì: sei pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo con un'azienda del Teramano che cerca profili tecnici, due imprese edili del Pescarese che offrono impiego in diverse mansioni e una grande aziende della distribuzione alimentare che assume nell'Aquilano. Richiesti inoltre tanti addetti vendite da parte di attività commerciali che si devono strutturare in vista delle feste natalizie.

Occhio alla scadenze dei concorsi pubblici: a Pescara e in Abruzzo con il bando del ministero per archivisti e bibliotecari. Sono 3 le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo: dai camerieri agli autisti, badanti, impiegati amministrativi e programmatori informatici.