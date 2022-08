I candidati di Fratelli d'Italia e Forza Italia in Abruzzo

L'AQUILA. Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno presentato in Corte di Appello all'Aquila le liste per l'Abruzzo alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

FRATELLI D'ITALIA. Confermata al collegio uninominale L'Aquila - Teramo il leader nazionale, Giorgia Meloni, esponenti di altre regioni, cosiddetti paracadutati dall'alto, nei primi due posti al proporzionale alla Camera dei deputati, il presidente nazionale dei giovani di Fdi, Fabio Roscani, e il deputato uscente delle Marche, Rachele Silvestri, candidata anche in altri collegi ritenuti sicuri. Fdi che non aveva rappresentanti in Parlamento può eleggere sei rappresentanti.

Senato. Capolista: Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale abruzzese; Marilena Rossi, coordinatore provinciale di Teramo; Matteo Perrazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo. Camera dei deputati: Fabio Roscani; Rachele Silvestri; Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino; Benedetta Fasciani, dirigente Fdi nella Marsica e componente assemblea nazionale. Uninominali Camera Deputati. Collegio L'Aquila-Teramo: Giorgia Meloni. Collegio Pescara-costa teramana: Guerino Testa. Uninominale Senato: Guido Liris, assessore al Bilancio della Regione Abruzzo ed ex vice sindaco dell'Aquila.

FORZA ITALIA. Questo l'elenco dei candidati di Forza Italia nei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche. Per la Camera, capolista è il senatore uscente Nazario Pagano, al secondo posto l'imprenditrice teramana Francesca Persia, vice coordinatore provinciale di Teramo, poi il consigliere regionale abruzzese di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelosante, eletto nella Lega e poi confluito in VA, movimento federato con Fi, e Consuelo Di Martino, dirigente provinciale di Chieti.

Per il Senato, capolista Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale abruzzese, al secondo posto Maria Luisa Ianni, consigliere comunale dell'Aquila, poi Daniele D'Amario, assessore regionale al Turismo come figura esterna. All'Abruzzo i vertici nazionali non hanno attribuito il collegio uninominale ritenuto un posto blindato.