I primi sindaci eletti in Abruzzo / AGGIORNAMENTI

PESCARA. I primi sindaci eletti in Abruzzo. Vincenzo Giovagnorio confermato a sindaco di Tagliacozzo . “Prospettiva futura”, la lista da lui capeggiata, infatti, non solo ha raggiunto, ma anche abbondantemente superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, corrispondente a 2.136 elettori. Alle chiusura delle urne di domenica, alle 23, avevano votato in 2.849, pari al 49,33%. Nel caso di una sola lista, la nuova legge, oltre al raggiungimento del quorum, prevede che alla compagine vada il 50% più uno dei suffragi. Un dato questo che si può conoscere oggi pomeriggio dopo che viene effettuato lo spoglio delle schede.

Quorum raggiunto anche a Capitignano, nell’Aquilano, e in due centri dell’Alto Sangro: Scontrone e Alfedena. Anche in questo caso la nomina c'è stata per Franco Pucci, Francesco Melone e Luigi Milano.

Nel Vastese viene confermato il sindaci uscente di Casalanguida Luca Conte, e quorum raggiunto a Lentella dove viene eletto Marco Mancini.

Sempre in provincia di Chieti a San Martino sulla Marrucina è stato riconfermato il sindaco Luciano Giammarino.

Passando alla provicia di Pescara, Vincenzo Catani è stato eletto sindaco a Picciano: correva da solo e il quorum (40 per cento) è stato raggiunto.