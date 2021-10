I sindaci eletti in Abruzzo / AGGIORNAMENTI

PESCARA. I primi sindaci eletti in Abruzzo. Vincenzo Giovagnorio confermato a sindaco di Tagliacozzo . “Prospettiva futura”, la lista da lui capeggiata, infatti, non solo ha raggiunto, ma anche abbondantemente superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, corrispondente a 2.136 elettori. Alle chiusura delle urne di domenica, alle 23, avevano votato in 2.849, pari al 49,33%. Nel caso di una sola lista, la nuova legge, oltre al raggiungimento del quorum, prevede che alla compagine vada il 50% più uno dei suffragi. Un dato questo che si può conoscere oggi pomeriggio dopo che viene effettuato lo spoglio delle schede.

PROVINCIA DELL'AQUILA. In provincia dell'Aquila, a Roccaraso eletto di nuovo Francesco Di Donato che con il 54,36% dei voti batte lo sfidante Maurizio Silvestri (45,64%). Paolo Baldi è il nuovo sindaco di Calascio. Luigina Antonacci vince Castelvecchio Calvisio: eletta con l'83,13 per cento dei voti, ha la meglio su Pietro Ambrosi, fermo al 16,87. A Carapelle Calvisio conquista lo scranno più alto Rosella Galasso (79,17%) preferita dagli elettori a Valentina Di Cesare (20,83%).

Quorum raggiunto anche a Capitignano, nell’Aquilano, e in due centri dell’Alto Sangro: Scontrone e Alfedena. Anche in questo caso la nomina c'è stata per Franco Pucci, Francesco Melone e Luigi Milano. A Cocullo riconfermato Sandro Chiocchio. Vincono a Bisegna Antonio Mercuri, a Prezza Marianna Scoccia, moglie del candidato sindaco di Sulmona andrea Gerosolimo, a Ofena Antonio Silveri e a Fossa Fabrizio Boccabella, a Campotosto Ercole Di Girolami, a Pereto Giacinto Sciò, a Civita d'Antino Sara Cicchinelli e a Ovindoli Angelo Ciminelli.

Nicola De Simone è il nuovo sindaco di Scurcola Marsicana. A Tornimparte vince Giammario Fiori. A Canistro vince Gianmaria Vitale con il 52,2% dei voti. A Ortucchio confermato Raffaele Favoriti con il 67,4%, a Rivisondoli vittoria di Giancarlo Iarussi (51,5% dei voti) che ha battuto Nunzio De Capite che si è fermato al 48,4%. A Villalago vince Fernando Gatta (50,2%) precedendo per un soffio Luca Silvani (49,2%). Carlo Rossi (60,71% dei voti) è il nuovo sindaco di San Vincenzo Valle Roveto. Infine, a Civitella Roveto successo di Pierluigi Oddi (55,04%).

PROVINCIA DI CHIETI. A San Giovanni Teatino vittoria di Giorgio Di Clemente. Nel Vastese viene confermato il sindaco uscente di Casalanguida Luca Conte. Anche a Lentella dove è presente una sola lista (Lentella democratica) è stato superato il quorum del 40 per cento e ha vinto l'unico candidato Marco Mancini. A Pennadomo Domenico D'Angelo ha raccolto il 70% dei voti.

Sempre in provincia di Chieti, a Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio è il nuovo sindaco con il 42,33 % dei voti. A Colledimacine vince Andrea Schina, a Pietraferrazzana Ciro Carpineta. A Tufillo resta primo cittadino Ernano Marcovecchio. A Lama dei Peligni vince Tiziana Di Renzo (52,17% dei voti). San Martino sulla Marrucina passa da un poliziotto a un carabiniere: infatti è stato eletto Antonio Masciarelli, 39 anni, capitano dell'Arma, che prende il posto di Luciano Giammarino, poliziotto in pensione. A Casacanditella il nuovo sindaco è Alessandro Monaco (sul sito del ministero c'è un'indicazione sbagliata). A Pietraferrazzana il sindaco è Ciro Carpineta (87,65%). Tiziana Di Renzo a Lama dei Peligni e Gianfranco d'Isabella (84,08% dei voti) a Carunchio. Walter Di Laudo vince a Celenza sul Trigno, Antonio Tavani a Fara San Martino. A Scerni quasi un plebiscito per Daniele Carlucci (88,18 %). A Dogliola eletto Giovanni Giammichele (52,8%). A Casalbordino vittoria di Filippo Marinucci (62,03% dei voti), a Casoli riconfermato Massimo Tiberini. A Quadri successo di Assunta Fagnilli (62,77% dei voti), ad Archi vince Nicola De Laurentis con il 57,91% dei voti. A Sant'Eusanio del Sangro Raffaele Verratti (68,97%).

PROVINCIA DI PESCARA. Passando alla provincia di Pescara, Gilberto Petrucci è il nuovo sindaco di Penne. Vincenzo Catani è stato eletto sindaco a Picciano: correva da solo e il quorum (40 per cento) è stato raggiunto. Riconfermati a Sant’Eufemia a Maiella Francesco Crivelli, che ha la meglio su Mauro Di Giacomandrea, e a Manoppello conferma per Giorgio De Luca che supera la sfidante Barbara Toppi. A Pesconsansonesco confermato Nunzio Di Donato, mentre a Cugnoli è stato eletto Giancarlo Sciarra. A Civitella Casanova confermato Marco D'Andrea con il 59,3% dei voti, a Collecorvino eletto Paolo D'Amico (70.8% dei voti), a Serramonacesca s'impone Sebastiano Massimiano (53,65%). A Popoli 51,7% vince l'ex assessore Moriondo "Dino" Santoro. A Tocco da Casauria eletto Riziero Zaccagnini con il 63,29%.

PROVINCIA DI TERAMO. A Pietracamela è stato eletto Antonio Villani, a Bisenti Renzo Saputelli. A Cortino vittoria di Marco Tiberii. A Bellante riconfermato Giovanni Melchiorre, a Basciano vince Alessandro Frattaroli, a Colonnella Biagio Massi ha la meglio con il 29,65% in dirittura d'arrivo su Eleanna Pandolfelli (25,6%) e Paolo Forlì (24,7%). A Castellalto il nuovo sindaco è Aniceto Rocci (52,01%) che batte in volata Graziano Rampa (47,99%).