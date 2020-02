Il Centro continua a crescere ed è sempre più leader in Abruzzo

Con 242mila lettori ogni giorno il Centro si conferma di gran lunga il quotidiano più letto in Abruzzo. A certificarlo è l'Audipress nella sua terza e ultima rilevazione del 2019. Da 233mila lettori si passa a 242mila con una crescita del 3,9%. Tra i lettori di quotidiani, la fascia più ampia risulta essere quella dai 55 anni in su (45,1%), seguita dalla fascia 35-54 anni (35,6%), infine i giovani (14-34 anni) con il 19,3%. Si tratta di un risultato importante per il Centro reso possibile grazie alla fiducia dei tanti abruzzesi che ogni giorno scelgono la nostra testata per informarsi.

