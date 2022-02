In Abruzzo ricoveri ancora in calo: 1.549 casi, 7 morti e 1.024 guariti / VIDEO

PESCARA. Sono 1.549 i nuovi casi in Abruzzo, resi noti dalla Regione con il bollettino di oggi (venerdì 18 febbraio), di questi 881 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Si aggiungono a 7 decessi e 1.024 guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4904 tamponi molecolari (2.026.645 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10.855 test antigenici (2.867.894). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 9,82 per cento.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video La lenta discesa della curva del contagio L'andamento della pandemia nei grafici diffusi dalla Regione Abruzzo

I casi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 100 anni. Il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - sale a 251.315. I 7 decessi hanno tra 65 e 98 anni e sono così distribuiti: 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. I decessi negli ultimi due anni salgono a 2.912. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 157.326 dimessi/guariti (+1024 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 91.077 (+509 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 45.995 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

456 pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 90601 (+526 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 53.926 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+366 rispetto a ieri), 69.575 in provincia di Chieti (+435), 59157 in provincia di Pescara (+332), 61.806 in provincia di Teramo (+371), 3.306 fuori regione (+25) e 3.545 (+9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto scende all'11% (-1%) per le terapie intensive e al 33% (-1%) per l'area non critica. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in costante calo, arriva a 832. Nell'ultima settimana sono stati accertati 10.659 nuovi casi, con una variazione del -24% rispetto ai sette giorni precedenti. I casi di Covid-19 accertati in Abruzzo da quando, quasi due anni fa, esplose la pandemia ad oggi supera quota 250mila e arriva a 251.315. Del totale, 144.742 contagi - pari a circa il 60% - sono emersi solo nel 2022 e, cioè, in meno di due mesi.