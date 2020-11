In arrivo freddo, piogge e burrasche di vento. Neve in Appennino

PESCARA. Ciclone sul Tirreno porterà maltempo anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Da venerdì, 20 novembre, netto cambio della condizioni meteo-climatiche sul medio versante Adriatico, con un vortice sul Tirreno che richiamerà tese e fredde correnti di grecale. “Ci attendiamo piogge e rovesci sull'Emilia Romagna”, prevede il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara “che tenderanno a trasferirsi rapidamente a Marche e Abruzzo, dove indugeranno per tutto l'arco della giornata”.

Piogge anche abbondanti, burrasche di vento. “Le precipitazioni potranno risultare localmente abbondanti e a carattere temporalesco” avverte l’esperto di 3bmeteo.com, “in particolare su Montefeltro, Urbinate, Pesarese, poi Maceratese, Ascolano, Teramano, Pescarese e Chietino, dove ci attendiamo accumuli complessivi localmente superiori ai 50-60mm. Non esclusi allagamenti, soprattutto a ridosso della fascia subappenninica. Il tutto accompagnato da venti forti di grecale e bora, con raffiche anche di oltre 60-70km orari sui litorali dal Ravennate al Pescarese, oltre che sull'Appennino. Mari molto mossi o agitati con mareggiate possibili”.

Tracollo termico e neve in Appennino. “Il maltempo sarà accompagnato da aria fredda, che farà crollare le temperature specie sull'Appennino, tanto che la neve farà la sua comparsa anche sotto i 1000m sulla dorsale emiliana venerdì mattina” prosegue Ferrara. “Quota neve inizialmente elevata ma in calo sin verso i 1000-1400m sulle Marche, a fine giornata anche sull'Abruzzo. Possibili accumuli di oltre mezzo metro di neve fresca dai 2000-2200m su Sibillini, Gran Sasso e infine Majella”.

Migliora nel fine settimana. Sabato 21 novembre avremo ancora residui fenomeni tra basse Marche e Abruzzo, deboli e nevosi a tratti sotto i 1000 metri, ma in esaurimento e con aperture via via più ampie. I venti di bora e grecale soffieranno ancora sostenuti, ma in progressiva attenuazione. Domenica sole prevalente ma con gelate notturne sulle vallate interne.

@RIPRODUZIONE RISERVATA