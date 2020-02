Inserto Lavoro: maxi concorso in polizia per diplomati

Se sei diplomato, hai tra i 18 ed i 26 anni e sogni la carriera in polizia, c’è il nuovo bando con il quale il ministero dell’Interno mette a concorso 1650 posti per allievi agenti. Una opportunità per chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 4 febbraio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

