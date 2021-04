L'Abruzzo da domani in rosso per Pasqua

PESCARA. L'Abruzzo entra domani in zona rossa, come del resto tutta l'Italia, e solo dopo le festività di Pasqua può tornare arancione con qualche comune che può però cambiare colore. Oggi l'unità di crisi regionale analizza i dati sul contagio per valutare la situazione nelle quattro province e decidere le eventuali variazioni per dopo Pasqua.

Si parte da una conferma e cioé che l'indice Rt, il tasso di di riproduzione netto della malattia, continua a scendere arrivando a 0,8. Preoccupano tuttavia i focolai di Vasto e Avezzano, città che rischiano a questo punto di entrare _ sempre dopo le festività _ in zona rossa ma con le restrizioni meno pesanti (parrucchieri e centri estetici aperti) previste dall'ordinanza regionale del presidente Marsilio ("rosso Marsilio"). Così come sono a rischio Bellante, Corfinio e Roccamorice. Da valutare, viceversa, la situazione in quei comuni che si trovano attualmente in zona rossa (sono in tutto 24) e dove la situazione dei contagi appare migliorata.

