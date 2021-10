L'andamento del voto nei 5 comuni più grandi / AGGIORNAMENTI

In Abruzzo i comuni alle urne sono 72, ma sono solo 5 quelli con più di 15mila abitanti dove, in caso di mancata vittoria di un candidato al primo turno, si va al ballottaggio: Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto.

A Vasto si delinea il ballottaggio tra Francesco Menna (uscente centrosinistra al 46%) e Guido Giangiacomo (centrodestra, al 21%), con quest'ultimo in vantaggio su Alessandra Notaro (18% circa).

A Lanciano le operazioni di scrutinio sono più avanti e segnano il vantaggio di Filippo Paolini (centrodestra) al 51% su Leo Marongiu (centrosinistra) al 42%. Se Paolini riuscisse a superare il 50% andrebbe alla vittoria diretta.

A Roseto le schede scrutinate danno al momento avanti Mario Nugnes (coalizione civica); per il secondo posto è testa a testa tra William Di Marco (centrodestra) e Tommaso Ginoble (coalizione civica).

A Sulmona è in vantaggio il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero con il 40% dei voti sul 25% delle schede scrutinate. Al secondo posto (35%-32%) l'ex assessore Andrea Gerosolimo (coalizione civica), al terzo il candidato del centrodestra Vittorio Masci accreditato al momento del 20%. Il quarto candidato Elisabetta Bianchi (centrodestra) è al 3%

A Francavilla in testa c'è Luisa Russo davanti all'ex sindaco Roberto Angelucci.