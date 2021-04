L'inserto Lavoro del Centro: 273 posti nelle amministrazioni pubbliche

PESCARA. Appuntamento del martedì con l'inserto Lavoro del Centro: cinque pagine di offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo con il maxi concorso per laureati nelle amministrazioni pubbliche. Sono 273 (su complessivi 2800 su scala nazionale) i posti da coprire nella nostra regione con profili amministrativi e tecnici. Altre opportunità a Pescara con Autostrade per l'Italia.

Occhio alle scadenze dei concorsi della Regione Abruzzo (28 posti, diversi profili) e del Comune di Ortona (17 posti). Spazio anche al concorso del ministero dell'Interno per diventare Commissari in polizia (130 posti).

Nel settore privato opportunità nei discount a Chieti, Pescara e Martinsicuro, ingegneri gestionali a Gissi e agenti immobiliari a Pescara. Corsi gratuiti di formazione per diventare web digital media e istruttori forestali.

Nelle pagine interne, spazio alle richieste di italiani all'estero. Quindi, 158 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nelle attività di ristorazione in vista dell'estate e nel settore edilizia.