L'inserto lavoro in edicola gratis con il Centro: 197 posti alla Regione

Torna mercoledì 20 ottobre l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Dopo la pausa di ieri dovuta ai risultati elettorali, gratis con il quotidiano cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. In particolare la copertina è dedicata al maxi concorso per entrare in Regione. Sono infatti ben 197 i posti previsti in Abruzzo con il “Concorso per il Sud” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esperti tecnici, esperti in gestione rendicontazione e controllo, funzionari esperti analisti informatici. Contratti a tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi che possono comunque spalacare la carriera nel settore pubblico.