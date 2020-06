La Cucina contadina in regalo con il Centro / VIDEO

Un altro regalo per i lettori del Centro che amano la cucina, soprattutto quella tradizionale: la Cucina contadina da lunedi 15 giugno in edicola, gratis per chi acquista una copia del quotidiano d'Abruzzo.

Gratis con il Centro la Cucina contadina Nuova collezione omaggio per i lettori del quotidiano che acquistano una copia del giornale in edicola da lunedì 15 giugno

In programma 20 uscite, ciascuna contenente quattro ricette, ogni lunedì/mercoledì e giovedi, in omaggio. Con la prima uscita, in regalo anche il raccoglitore per la nuova collezione.

