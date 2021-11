La favola di Gennaro approda ai "Fatti vostri" su Rai2

PESCARA. Approda in diretta nazionale la bella storia di Gennaro De Fabritiis, l'ex dipendente Brioni che è riuscito a trovare un impiego grazie al programma tv “Traguardo Lavoro”. La vicenda, che ha preso forma e si è concretizzata durante la trasmissione in onda ogni lunedì su Rete8, realizzata in collaborazione con il Centro, è stata ripresa questa mattina (giovedì 18 novembre) su Rai2 da Salvo Sottile e Anna Falchi durante “I Fatti Vostri” .

Gennaro De Fabritiis e Simona Di Nuicci, rispettivamente dipendente e direttrice delle risorse umane della Adrilog di San Salvo, azienda di logistica integrata e servizi, hanno raccontato la loro storia nello studio di Rai2. Gennaro, uno dei tanti over 50 che si sono ritrovati disoccupati a causa della crisi post Covid che ha travolto anche una grande azienda abruzzese come la Brioni Roman Style di Penne, aveva inviato un video-cv alla trasmissione televisiva “Traguardo Lavoro”, in onda ogni lunedì su Rete8 e realizzata in collaborazione con il quotidiano Il Centro, con la conduzione di Mila Cantagallo e Andrea Mori. Il filmato è stato mandato in onda durante la puntata del 1 novembre dove, per una fortunata coincidenza, era ospite Simona Di Nucci che ha proposto al disoccupato un colloquio di lavoro per magazziniere-carrellista. Dopo qualche giorno si è materializzato l’agognato contratto e la storia si è conclusa con un bel lieto fine.