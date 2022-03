Maltempo, ancora neve e pioggia in Abruzzo / IN AGGIORNAMENTO

Un altro week end di brutto tempo con freddo, neve e pioggia in Abruzzo. Il flusso di aria fredda condizionerà il tempo delle regioni della costa adriatica del Centro e Sud Italia per tutto il week end, con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sino a bassa quota. Precipitazioni sparse sin dalla prime ore di oggi a carattere nevoso al di sopra dei 600-700 metri. Piogge anche intense lungo la fascia costiera in particolare nelle aree a sud della regione.

Abbondanti nevicate nel Chietino e, in particolare, nel comprensorio Passo Lanciano-Maielletta. Nello specifico, informa l’Anas, lungo la strada statale 614 della Maielletta la circolazione è provvisoriamente interdetta nel territorio comunale di Pretoro. Il tratto, compreso Passo Lanciano, è stato interdetto al traffico a causa di slavine che hanno coinvolto il piano viabile, seguite alle copiose nevicate che hanno interessato la zona. La circolazione lungo la tratta compresa tra il km 10 ed il km 19,050 è consentita ai soli mezzi di soccorso ed operativi, oltre che ai residenti. Il personale di Anas è al lavoro per il ripristino della regolare transitabilità. A Guardiagrele oggi scuole chiuse.

A Pescara si è allagata la rampa di uscita dell'Asse attrezzato che dà verso la capitaneria. La rampa è stata chiusa senza avviso preliminare, Per questo, si è formato traffico a causa degli automobilisti che si riservano in piazza Italia.

Un graduale miglioramento è atteso nella mattinata di domani, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili precipitazioni a prevalente carattere nevoso, in attenuazione temporanea in serata-nottata. Nuovo peggioramento lunedì quando sono previste precipitazioni anche a carattere nevoso fin lungo la costa. Le precipitazioni persisteranno per tutto il giorno specialmente lungo la fascia costiera.