Maltempo per tutta la settimana, torna la neve lungo la dorsale appenninica

PESCARA. Colpo di scena di inizio di autunno nella settimana dall’11 al 17 ottobre. Un vortice ciclonico alimentato da fredde correnti di origine artica darà vita ad una nuova fase di maltempo, specie da martedì. Previsto crollo delle temperature con valori termici sotto le medie climatiche di circa 7/8°C.

Ma la vera novità potrebbe riguardare il ritorno della neve lungo la dorsale appenninica, fino a quote prossime ai 1500 metri in Abruzzo. Condizioni meteo più stabili e soleggiate nel corso del fine settimana.

Intanto ieri la Protezione civile ha emesso il bollettino di criticità nazionale che prevede l'allerta gialla in alcune zone abruzzesi. Si registra, in particolare, ordinaria criticità per il rischio temporali da oggi (lunedì 11 ottobre) nei bacini alto e basso del fiume Sangro, dei fiumi Pescara e del Tordino Vomano. Domani (martedì 12 ottobre) prevista anche l'allerta gialla per il rischio idrogeologico negli stessi bacini.