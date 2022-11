Dal 20 novembre, per tutto il periodo del campionato del mondo di calcio in Quatar, il Centro è in edicola in abbinata con La Gazzetta dello Sport.

Con il Centro gratis La Gazzetta dello Sport Dal 20 novembre in edicola fino alla fine dei Mondiali di calcio in Qatar

La nuova iniziativa editoriale pensata per seguire da vicino i Mondiali in Qatar: i due giornali insieme in edicola a 1 euro e 40 centesimi.