Oggi gratis l'Inserto Lavoro del Centro: commessi, operai e ingegneri

Appuntamento in edicola mercoledì 27 ottobre con l'Inserto lavoro del Centro: cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

Tanti i profili richiesti. In particolare ij Abruzzo sono aperte le posizioni per addetti vendita, manovali, idraulici e commessi nei negozi. Azienda della Logistica cerca operai e ingegneri. Fra i concorsi da segnalare quello del Teatro Marrucino a Chieti: 12 posti da coprire con contratti a tempo determinato.