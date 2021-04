Oggi gratis l'inserto Lavoro del Centro: si cercano postini e infermieri

PESCARA. Appuntamento con il Lavoro oggi, 27 aprile, in edicola. Insieme al quotidiano il Centro c'è gratis il consueto inserto del martedì con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Cinque pagine ricche di indirizzi, richieste, profili.

In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo con Poste italiane, che rinnova la ricerca di portalettere in vista dell'estate, e con i nuovi concorsi nella Sanità pubblica per infermieri e impiegati amministrativi. Occhio alle scadenze dei concorsi della Regione Abruzzo (34 posti, diversi profili) e del Comune di Pescara. E poi posti nella ristorazione (20 per una gastropescheria), nelle gioiellerie e per architetti in una nota catena di rivendite arredo-bagno.

Spazio anche ai concorsi in polizia, nella guardia di finanza e nell'Esercito (volontari in ferma prefissata). Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 149 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nel settore dell'edilizia.