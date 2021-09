Oggi il Centro regala il libro "Le patate in cucina" / VIDEO-PROMO

Una nuova sorpresa per tutti i lettori del Centro. Sabato 11 settembre insieme al quotidiano c'è in regalo il libro "Le patate in cucina", trenta ricette facili da preparare.

Primi, secondi, contorni e gustosi antipasti: come cucinare le patate, in tutti i modi e per tutti i palati e per tutte le occasioni. Una piccola, prezisosa guida che in cucina non deve mancare.