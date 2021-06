Oggi in edicola l'inserto Lavoro del Centro: i posti in Abruzzo

PESCARA. Torna puntuale l'appuntamento del martedì in edicola con l'inserto Lavoro del Centro: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

In copertina le attuali opportunità in Abruzzo in diversi settori: nell'agricoltura (braccianti agricoli a Città Sant'Angelo), nei servizi (impiegati a Pescara) e nella cultura con i profili richiesti nei musei abruzzesi. C'è posto anche nel settore turistico-alberghiero, con richieste di animatori, insegnanti, cuochi e camerieri per la stagione estiva in corso.

Concorso della Asl Lanciano-Vasto-Chieti per autisti di ambulanze, profili aperte in un'azienda di Ortona, commessi e direttore di negozio a L'Aquila e dirigenti ambientali all'Agenzia regionale Arta. Nel focus sui posti per italiani all'estero la possibilità di lavorare come infermieri in Francia. Infine 187 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo.