Oggi l'inserto Lavoro del Centro: assunzioni nei cinema

PESCARA. Assunzioni nei cinema, e come operatori telefonici e guardie ittiche in Abruzzo. Le opportunità sono illustrate nella copertina dell'inserto Lavoro che, come ogni martedì, è in edicola insieme al Centro. Un appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

Richiesti animatori, insegnanti di inglese per gruppi di studenti all'estero e poi 100 posti da infermiere in un nuovo concorso della Asl di Pescara. A proposito di azienda sanitaria, scadono domani, martedì, i termini per le domande da coadiutori amministrativi con contratto di sei mesi. Posizioni aperte alla Fater di Spoltore (Pescara) e nello stabilimento della Coca-Cola di Oricola (Aq). Occhio ai concorsi pubblici della Regione (7 posti) e del Comune di Pescara (15). Azienda agricola di Città Sant'Angelo cerca braccianti, quindi i bandi per entrare in Finanza, in Marina e in polizia. Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 154 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli in particolare nel settore dell'edilizia e nella ristorazione.