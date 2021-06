Oggi l'inserto Lavoro del Centro: in Abruzzo personale per hotel, impiegati e operai

PESCARA. Nuovo appuntamento con l'Inserto Lavoro oggi, martedì 1 giugno, in edicola con il Centro. Un appuntamento con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

In copertina le opportunità in Abruzzo nel settore alberghiero e della ristorazione con diversi profili che arrivano da attività di Santo Stefano di Sessanio, una delle perle d'Abruzzo. E poi le richieste di cuoco, camerieri, baristi ma anche aiuti in cucina per le pulizie anche da parte di un hotel cinque stelle di Fossacesia. Opportunità in Abruzzo anche nel settore metalmeccanico con loperai-falegnami in una multinazionale francese con stabilimento a Paglieta, che lavora nell'allestimento camper. Ricordiamo inoltre la scadenza del 10 giugno per partecipare al concorso del Comune di Pescara per 10 istruttori direttivi di vigilanza e 5 istruttori tecnici geometra.

Contratti per giovani e laureati e stage nelle grandi aziende, le scadenze dei concorsi concorsi pubblici nella Regione e per entrare in Marina (allievi ufficiali) e nell'Esercito come psicologi. Focus sui posti per italiani all'estero e infine 183 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo.