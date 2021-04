Oggi l'inserto Lavoro del Centro: posti nei supermercati

PESCARA. Appuntamento del martedì con l'inserto Lavoro del Centro: cinque pagine di offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo con le offerte e richieste di personale nella Sanità regionale, in una multinazionale della grande distribuzione organizzata e nelle agenzie immobiliari. E poi occhio alle scadenza dei concorsi della Regione Abruzzo (40 posti, diversi profili) e del Comune di Ortona (16 posti).

Nel settore privato richiesti architetti, commessi e direttori di negozio. Contratti anche nella Farmaceutica.

Nelle pagine interne, fra le altre cose, i termini e le scadenze del nuovo concorso per diventare Commissari di polizia, in aziende di informatica e nei supermercati. Spazio anche alle richieste di italiani all'estero. Quindi, 159 posti richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nelle attività di ristrazione in vista dell'estate.