Oggi l'inserto Lavoro del Centro: richiesti commessi, operai e cowboy

PESCARA. Appuntamento in edicola con il Lavoro oggi 4 maggio. Insieme al quotidiano il Centro c'è gratis il consueto inserto del martedì con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Cinque pagine ricche di indirizzi, richieste, profili.

In copertina spazio alle opportunità in Abruzzo in diversi settori: industria, sanità, pelletteria, tessile e agricoltura. Profili richiesti a Teramo, Pescara, L'Aquila. Sono richiesti anche pastori, che sappiano andare a cavallo, per portare le mandrie come i cowboy. Manager culturali (18-35 anni) sono inoltre cercati dal Comune di Teramo da inserire nel progetto “Space Market". Occhio alle scadenze dei concorsi della Regione Abruzzo (35 posti, diversi profili) e della Asl di Teramo, in quest'ultimo caso per infermieri e amministrativi anche per altre aziende sanitarie abruzzesi. Poste Italiane seleziona portalettere in Abruzzo. E poi posti nella ristorazione (20 per una gastropescheria) e nelle gioiellerie di una nota catena di rivendite.

Spazio anche ai concorsi in polizia, nella guardia di finanza e nell'Esercito (volontari in ferma prefissata). Immancabile la rubrica con le richieste per italiani all'estero. Quindi, 151 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo: tanti i ruoli nel settore dell'edilizia.