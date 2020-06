Oggi la Cucina contadina in regalo con il Centro / VIDEO

Un altro regalo per i lettori del Centro che amano la cucina, soprattutto quella tradizionale: la Cucina contadina da lunedi 15 giugno in edicola, gratis per chi acquista una copia del quotidiano d'Abruzzo. In programma 20 uscite, ciascuna contenente quattro ricette, ogni lunedì/mercoledì e giovedi, in omaggio. Con la prima uscita, in regalo anche il raccoglitore per la nuova collezione.

Così gli autori Jennifer Di Vincenzo e il professor Antonio Farchione spiegano in sintesi di che cosa si tratta: "Sono ricette per qualcuno un po’ nostalgiche in quanto attivano ricordi di momenti della tradizione che la contemporaneità ha completamente cancellato o alterato per esigenze di marketing. Secondo una ricerca Fipe del 2018 gli italiani sono ancora molto sensibili alla tradizione. La ricerca ha, infatti, evidenziato che il 75% degli italiani ha in casa una ricetta che è stata tramandata di generazione in generazione e tra questi il 70% dichiara che la ricetta gli è stata trasmessa dalla madre o dalla nonna. Un altro 16,20% ha, invece, dichiarato di possedere un vero e proprio ricettario di famiglia, mentre un 13,6% ha risposto che, pur avendo dei piatti tradizionali tramandati in famiglia, non sono in grado di realizzarli in quanto non ne conoscono il procedimento e , quindi, per questo ricorrono spesso al web per colmare questa mancanza. Ovviamente lo stare in casa a causa dell’emergenza coronavirus, ha facilitato una riscoperta delle ricette della tradizione al fine di condividerne i risultati con la propria famiglia”.

