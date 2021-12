Riapre la galleria sulla circonvallazione Montesilvano-Pescara

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. Riapre oggi, giovedì 23 dicembre, la galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre, quindi alla fine di ottobre, e poi al 15 dicembre. La galleria resta aperta almeno fino a marzo. È previsto per la prossima primavera, infatti, l’avvio del secondo lotto di interventi di Anas che vede la deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud, per consentire l’esecuzione dei lavori anche sulla carreggiata nord della galleria San Giovanni.

A14 PESCARA OVEST-PESCARA SUD. Sull'A14 Bologna-Taranto,dopo interventi agli impianti della galleria "Immacolata-Vaccari", giovedì 23 dicembre alle 5 riapre il tratto tra Pescara ovest e Pescara sud, verso Bari.

A24 L'AQUILA OVEST-TORNIMPARTE. Tra L’Aquila e Tornimparte sull'A24 a causa dei lavori sui viadotti si continua a viaggiare su una carreggiata a doppio senso nei tratti tra il km 88 e il km 92 circa, al km 95, e tra il km 99 e il km 101 circa, interrotti da segmenti di “alleggerimento” per consentire i sorpassi.

FONDOVALLE ALENTO. Interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sulla strada statale SS 649 “di Fondo Valle Alento”, tra i chilometri 6,300 e 14,637, in entrambi i sensi di marcia. Anas rende noto che in alcune fasi lavorative il transito è regolato a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.