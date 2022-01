Rigopiano 5, martedì lo speciale sulla tragedia del resort su Rete8 e diretta Fb ilCentro.it / VIDEO

Si chiama "Rigopiano 5" ed è lo speciale realizzato in sinergia tra Rete 8 e Il Centro che va in onda martedì 18 gennaio, dalle 11 alle 13, all'interno del programma Rete 8 Matinée e in diretta facebook/social su ilCentro.it. Il ricordo, la commozione, che cosa ci ha lasciato e insegnato la tragedia del Resort di cinque anni fa.

Una storia che ha segnato l'Abruzzo e che viene ripercorsa attraverso immagini, testimonianze, interviste a chi c'era e ha lavorato quella notte, con giornalisti in studio e ospiti in diretta. L'evento è condotto da Paola De Simone e Andrea Mori, in collegamento Luca Pompei. Il video promo è a cura di Antonio D'Ottavio.

GUARDA IL VIDEO PROMO