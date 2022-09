Seggi aperti, in Abruzzo fino alle ore 12 ha votato il 17%

PESCARA. I primi dati sulle elezioni politiche sono sull'affluenza ai seggi (aperti dalle ore 7 alle 23). In Abruzzo fino alle ore 12 ha votato il 17,08% degli aventi diritto contro il 19,35% alla stessa ora delle precedenti elezioni. La percentuale è inferiore alla media nazionale del 18,97% (19,46% rispetto alle precedenti votazioni). I dati (parziali) sono del ministero dell'Interno e sono riferiti al voto per la Camera dei deputati.

La provincia in cui c'è stata la maggiore affluenza è quella teramana con il 17,67 (19,43%), seguita da Pescara con il 17,47% (19,90%). Seguoino L'Aquila con il 16,06% (18,53% e quindi Chieti con il 14,53% (18,83%).

TESSERE ELETTORALI. Segnalazioni di file a Montesilvano per il ritiro delle tessere elettorali. Intanti questa mattina si sono presentati agli sportelli dell'ufficio comunale per il ritiro del documento per poter votare. E gli uffici, davanti a così tante richieste, si sono trovati in difficoltà per il rilascio delle cartelle suscitando le proteste. Stessa scena a Pescara dove all'esterno dell'Urp del Comune si è formata una lunga fila da parte dei cittadini per il ritiro della tessera elettorale che permette il voto ai seggi: dalle prime ore della mattina diverse centinaia di persone hanno affollato, seppur ordinatamente, l'ufficio di Piazza Italia per poter ritirare la tessera. L'ufficio è aperto fino alle 21 per richiedere il duplicato della tessera. Anche ieri erano stati tanti i cittadini che avevano ritirato il documento.