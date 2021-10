Seggi aperti, votano 298mila abruzzesi / SEGUI L'AFFLUENZA

PESCARA. Sono 298mila gli abruzzesi (oltre 45mila pescaresi, più di 48mila teramani, oltre 144mila teatini e quasi 60mila aquilani) chiamati oggi e domani alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. In Abruzzo i Comuni chiamati alle urne sono 72 ma sono solo 5 quelli con più di 15mila abitanti dove, in caso di mancata vittoria di un candidato al primo turno, si va al ballottaggio: Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto.

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nel caso in cui, nei Comuni con più di 15mila abitanti, nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% + 1 dei voti, si va al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

AFFLUENZA, PRIMO RILEVAMENTO. Alle ore 12 in Abruzzo ha votato il 13,76% degli aventi diritto. Nelle precedenti consultazioni amministrative alla stessa ora il dato era stato del 20,25% . Queste le percentuali dell’affluenza alle urne nelle quattro province: Chieti, 13,87% – L’Aquila, 14,55% – Pescara, 12,55% – Teramo, 13,44%. Questa l’affluenza, sempre alle ore 12 nei cinque Comuni con più di 15mila abitanti in cui si vota (tra parentesi le percentuali delle passate consultazioni). Sulmona 13,89% (18,42%) – Vasto 13,65% (20,27%) – Lanciano 14,35% (19,46%) – Francavilla al Mare 14,31% (19,52%) – Roseto 12,88% (18,66%).

COVID E ELEZIONI.Possono votare gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro il 3 ottobre. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e di tessera elettorale. Per accedere ai seggi non è necessario il Green pass ma si devono rispettare le normative anti-Covid: indossare la mascherina, igienizzare la mani, rispettare il distanziamento di almeno un metro dagli altri, evitare di andare al seggio con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o se si è in quarantena.

