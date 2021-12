Strade a autostrade chiuse / GUARDA DOVE E QUANDO. E il 23 riapre la galleria Montesilvano-Pescara

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. L'Anas ha deciso di prolungare dal 15 al 22 dicembre la chiusura della galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Il tratto riapre il 23 dicembre. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre, quindi alla fine di ottobre, e poi al 15 dicembre. Oggi la nuova decisione considerato lo stato dei lavori tuttora in corso.

A causa della chiusura della galleria San Giovanni, il traffico è deviato sull'altro tunnel in doppio senso di marcia ed è interdetto ai Tir (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate) tra le ore 6 e le 22. Per i mezzi pesanti diretti a nord c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara – via Prati; per quelli diretti a sud è consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che può essere raggiunto dalla viabilità comunale. Gli automobilisti che entrano in tangenziale dallo svincolo di Santa Filomena e diretti a sud sono obbligati ad andare verso nord e di girare al primo svincolo utile di Montesilvano colle.

A24 ASSERGI. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, per lavori urgenti di manutenzione, dalle ore 22 di giovedì 16 dicembre alle ore 6 del giorno successivo, è disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Assergi in alternanza sulla rampa di entrata in autostrada A24 in direzione Teramo e sulla rampa di uscita dall’autostrada A24 con provenienza da Roma/A25/L’Aquila. Negli orari sopra indicati, tanto per i veicoli provenienti da Roma/A25/L’Aquila e diretti ad Assergi quanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Assergi e diretti verso Teramo, si consiglia di usufruire dello svincolo di L’Aquila Est.

A14 PESCARA SUD/ FRANCAVILLA - PESCARA OVEST/CHIETI. Per consentire interventi agli impianti della galleria Immacolata-Vaccari, in orario notturno, viene chiuso il tratto compreso sull'A14 tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona, nelle notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, con orario 22-5.

A24 L'AQUILA OVEST-TORNIMPARTE. Tra L’Aquila e Tornimparte sull'A24 a causa dei lavori sui viadotti si continua a viaggiare su una carreggiata a doppio senso nei tratti tra il km 88 e il km 92 circa, al km 95, e tra il km 99 e il km 101 circa, interrotti da segmenti di “alleggerimento” per consentire i sorpassi.

FONDOVALLE ALENTO. Interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sulla strada statale SS 649 “di Fondo Valle Alento”, tra i chilometri 6,300 e 14,637, in entrambi i sensi di marcia. Anas rende noto che in alcune fasi lavorative il transito è regolato a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.