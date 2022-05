Strade, autostrade chiuse e rimborso pedaggi a causa dei cantieri / GUARDA DOVE E QUANDO

A14 PESCARA NORD-PINETO. Nelle notti di domenica 8 maggio, lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 maggio, con orario 22-6, chiude il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona/Bologna, a causa dei lavori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino". Di conseguenza, sono inaccessibili l'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria di Pineto, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.

L'AQUILA OVEST-TORNIMPARTE. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per i lavori di manutenzione, dalle 22 di lunedì 9 maggio alle 6 del giorno successivo, è disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte in entrambe le direzioni.

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Dal 1 maggio il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.

Per i viaggiatori pendolari o per le ditte di autotrasporto che sono quasi tutti dotati di Telepass o altri sistemi di telepedaggio, il servizio Cashback è già attivo in automatico dal 15 settembre 2021. Proprio in questi giorni migliaia di clienti già iscritti, stanno ricevendo tramite bonifico i rimborsi accumulati fino a marzo 2022. Occorre scaricare la app Free To X e registrare il proprio apparato di bordo fotografando una fattura, dove è riportato il codice del dispositivo. I clienti autotrasportatori iscritti ai Consorzi invece, potranno aderire al servizio Cashback a partire dal mese di maggio grazie alla partnership con la società Telepass. Per loro è previsto il recupero di tutti i transiti rimborsabili retroattivamente a partire dal 15 settembre 2021, data di lancio del servizio Cashback su scala nazionale.