Strade e autostrade chiuse, riaperti i cantieri / GUARDA DOVE E QUANDO

A14 RIAPRONO I CANTIERI. Sono stati riaperti dalle 22 del 12 settembre _ anziché dell'11 settembre come comunicato all'inizio dell'estate - i cantieri lungo l'A14. E' finita lla tregua lunga cento giorni sui lavori sull’Autostrada Adriatica. La concessionaria Autostrade per l'Italia avvisa che i cantieri tornano operativi nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud secondo il calendario condiviso con le Regioni che prevede una nuova sospensione dal 27 ottobre al 6 novembre in occasione della festività di Ognissanti. Sono interventi che rientrano nel programma nazionale di ammodernamento e potenziamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti negli ultimi anni sulla rete in gestione.

In particolare, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare per questa settimana è attivo solo il cantiere per il potenziamento degli impianti all’interno della galleria Pedaso Nord. A partire dalla settimana del 25 settembre – e solo a conclusione delle attività nel fornice Nord della galleria Pedaso - vengono avviati i lavori in orario diurno (6-22) nelle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione sud con una corsia per senso di marcia e, di notte, con lo scambio di carreggiata.

Nel tratto abruzzese, invece, riprendoni i lavori di ammodernamento nella galleria Colle Marino Nord (tra Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi) e sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Tra Pescara sud e Vasto sud invece sono operativi cantieri per attività di manutenzione ordinaria. Tutte le attività sono portate avanti attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata,con l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

A14 PESCARA OVEST/CHIETI - PESCARA SUD/FRANCAVILLA. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa delle attività nell'ambito dello sviluppo della rete in fibra ottica, dalle 22 di giovedì 14 alle 6 di venerdì 15 settembre, chiude il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni - Bari e Ancona/Bologna. In alternativa, vengono consigliati i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chiesti, percorrere il raccordo Chieti-Pescara direzione Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 a Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14, alla stazione di Pescara ovest Chieti.

A14 TERMOLI. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa dei lavori di pavimentazione, nelle notti di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre, con orario 22-6, chiude la stazione di Termoli, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, viene consigliato di uscire alla stazione di Vasto sud.

PROVINCIA CHIETI, STATALE FRENTANA. A seguito delle recenti condizioni metereologiche avverse, che hanno interessato l'intero territorio regionale ed in particolare il bacino idrografico dell'Aventino, con conseguente innalzamento del livello del fiume, Anas (Gruppo FS Italiane) effettua verifiche tecniche sul ponte Aventino 3 situato al km 57,539 della SS 84 "Frentana", in provincia di Chieti. A partire dalle ore 14 del 26 maggio, fino a cessata esigenza, chiude al traffico il ponte per poter eseguire le verifiche tecniche. Il traffico proveniente da Lanciano viene deviato su viabilità locale al km 58,350 della SS 84 Frentana. Per il traffico proveniente da Guardiagrele sarà attiva la deviazione su viabilità locale al km 56,670 della SS 84 Frentana.

RIGOPIANO-FARINDOLA. La strada provinciale 8 che da Farindola conduce a Rigopiano è chiusa da maggio. Le forti piogge l’hanno fatta franare in più punti. Per raggiungere Rigopiano dal versante pescarese viene consigliato di passare da contrada Vicenne o da contrada Macchie.

PROVINCIALE 11 AQUILANA. A causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno, la Provincia dell'Aquila ha interrotto la circolazione sulla strada provinciale 11.

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Dal 1 maggio il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.