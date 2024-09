Strade e autostrade, riaperti i cantieri / GUARDA DOVE E QUANDO

CANTIERI ANAS E AUTOSTRADE. In concomitanza con la fine del periodo estivo, Anas e Autostrade per l'Italia riaprono i cantieri dal 3 settembre.

A24 TIVOLI. A causa di lavori di manutenzione, dalle ore 22 del 3 settembre alle ore 6 del giorno successivo chiude al traffico la carreggiata ovest (direzione RM) dell’A24 tra lo svincolo di Tivoli e l’interconnessione A24/A1 tanto in direzione Firenze quanto in direzione Napoli. Per i veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Teramo e diretti tanto verso Roma quanto verso l’Autostrada A1 Firenze - Napoli, c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tivoli e contestualmente la chiusura della rampa dello svincolo di Tivoli in direzione Roma/interconnessione A24/A1, tanto in direzione Firenze quanto in direzione Napoli. I veicoli diretti verso Roma hanno a disposizione alcuni percorsi alternativi costituiti da via Polense e, a seguire, Via di Lunghezzina, per rientrare in autostrada A24 tramite lo svincolo di Lunghezza in direzione della Capitale, ovvero proseguire su via Prenestina in direzione GRA; mentre coloro che sono diretti in autostrada A1 possono entrare tramite lo Svincolo di Lunghezza in direzione Firenze/Napoli.

A24 TERAMO. Sull'A24, gestitta da Strada dei Parchi, l'uscita di Teramo Est chiude al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 21 alle ore 6 dal 6 settembre al 7 settembre a causa di lavori.

A25 COCULLO. Sulla A25 Torano-Pescara, gestita da Strada dei Parchi, la stazione di Cocullo in entrata chiude al traffico dalle ore 12 del 2 settembre alle ore 14 del 6 settembre in entrata verso l'autostrada Roma-Teramo a causa di lavori. Entrata consigliata verso l'autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Riapre la galleria Colle Marino nord tra i caselli Atri-Pineto e Roseto Terminati i lavori, dal 24 aprile il tratto è nuovamente aperto alla circolazione. Prevista sospensione dei cantieri fino al 6 maggio, prima della pausa estiva leggi anche:

CHIETI, STATALE 656 VIADOTTO SAN MARTINO. Rallenta la viabilità sulla strada statale 656 a causa dei lavori dell’Anas sui piloni del viadotto San Martino. L’Anas fa sapere che il traffico è limitato per i mezzi con un peso fino a 7,5 tonnellate. Per evitare traffico e imbottigliamenti l’Anas consiglia percorsi alternativi lungo via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e verso Francavilla.

Lavori sulla A14 per altri due anni: "Parole-beffa di Salvini" La rabbia della CNA regionale dopo la risposta del Ministro all'interrogazione parlamentare del deputato Sottanelli leggi anche:

In A14 le attività sono portate avanti attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata, con l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

Il ritorno dei Tir sulla Statale: troppi lavori sull'autostrada / VIDEO Cantieri, rallentamenti e traffico sull'A14 spingono gli autotrasportatori a deviare e scegliere di percorrere la strada costiera dove di conseguenza vengono segnalati intasamenti ad incroci e svincoli leggi anche: Traffico al casello di Pescara nord

STATALE 16 COSTA DEI TRABOCCHI. Traffico a senso unico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori dell'Anas in due ponti in prossimità delle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il traffico è gestito in automatico dai semafori.

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico in rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.