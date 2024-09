Strade e autostrade, riaprono i cantieri / GUARDA DOVE E QUANDO

CANTIERI ANAS E AUTOSTRADE. In concomitanza con la fine del periodo estivo, Anas e Autostrade per l'Italia riaprono i cantieri dal 3 settembre.

A14 ROSETO. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza viadotto SS150 del Vomano, dalle 22 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3 settembre, chiude la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara/Ancona. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pineto.

A24 TERAMO. Sull'A24, gestitta da Strada dei Parchi, l'uscita di Teramo Est chiude al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 21 alle ore 6 dal 6 settembre al 7 settembre a causa di lavori.

A25 COCULLO. Sulla A25 Torano-Pescara, gestita da Strada dei Parchi, la stazione di Cocullo in entrata chiude al traffico dalle ore 12 del 2 settembre alle ore 14 del 6 settembre in entrata verso l'autostrada Roma-Teramo a causa di lavori. Entrata consigliata verso l'autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Riapre la galleria Colle Marino nord tra i caselli Atri-Pineto e Roseto Terminati i lavori, dal 24 aprile il tratto è nuovamente aperto alla circolazione. Prevista sospensione dei cantieri fino al 6 maggio, prima della pausa estiva

CHIETI, STATALE 656 VIADOTTO SAN MARTINO. Rallenta la viabilità sulla strada statale 656 a causa dei lavori dell’Anas sui piloni del viadotto San Martino. L’Anas fa sapere che il traffico è limitato per i mezzi con un peso fino a 7,5 tonnellate. Per evitare traffico e imbottigliamenti l’Anas consiglia percorsi alternativi lungo via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e verso Francavilla.

Lavori sulla A14 per altri due anni: "Parole-beffa di Salvini" La rabbia della CNA regionale dopo la risposta del Ministro all'interrogazione parlamentare del deputato Sottanelli

In A14 le attività sono portate avanti attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata, con l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

Il ritorno dei Tir sulla Statale: troppi lavori sull'autostrada / VIDEO Cantieri, rallentamenti e traffico sull'A14 spingono gli autotrasportatori a deviare e scegliere di percorrere la strada costiera dove di conseguenza vengono segnalati intasamenti ad incroci e svincoli

STATALE 16 COSTA DEI TRABOCCHI. Traffico a senso unico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori dell'Anas in due ponti in prossimità delle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il traffico è gestito in automatico dai semafori.

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico in rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.