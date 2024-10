Strade, gallerie e autostrade chiuse / AGGIORNAMENTI

CANTIERI ANAS E AUTOSTRADE. Dopo il periodo estivo, Anas e Autostrade per l'Italia hanno riaperto i cantieri dal 3 settembre. I lavori proseguiranno fino alla prossima sospensione prevista per il ponte di Ognissanti, a partire dal 30 ottobre fino a lunedì 4 novembre. In totale sono nove i cantieri che ripartono insieme a code e disagi. In A14 le attività sono portate avanti attraverso l’installazione di scambi di carreggiata, con l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

Lavori in corso anche sulla rete di A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara) gestita dalla società Strada dei Parchi (Gruppo Toto). GUARDA QUI I LAVORI IN CORSO IN TEMPO REALE

SS 80 DEL GRAN SASSO. L'Anas avisa che a causa di lavori la Statale 80 del Gran Sasso d'Italia chiude al traffico dal Km 60.650 Al Km 61.350 dalle ore 6 del 16 settembre fino alla 18 del 6 dicembre.

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, a causa dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, chiudono le seguenti stazioni:

- dalle 22 di lunedì 7 alle 1 di martedì 8 ottobre, chiude la stazione di Atri Pineto, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Roseto degli Abruzzi;

- dalle 1 alle 5 di martedì 8 ottobre, chiude la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto.

- dalle 22 di martedì 8 alle 6 di mercoledì 9 ottobre, a causa delle attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, chiude la stazione di Termoli Molise, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Poggio Imperiale o di Vasto sud;

- dalle 22 di venerdì 11 alle 6 di sabato 12 ottobre, a causa dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto "Riovivo", viene installata una deviazione di carreggiata; di conseguenza, non è accessibile l'area di servizio "Riovivo est", situata nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.

CHIETI, STATALE 656 VIADOTTO SAN MARTINO. Rallenta la viabilità sulla strada statale 656 a causa dei lavori dell’Anas sui piloni del viadotto San Martino. L’Anas fa sapere che il traffico è limitato per i mezzi con un peso fino a 7,5 tonnellate. Per evitare traffico e imbottigliamenti l’Anas consiglia percorsi alternativi lungo via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e verso Francavilla.

STATALE 16 COSTA DEI TRABOCCHI. Traffico a senso unico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori dell'Anas in due ponti in prossimità delle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il traffico è gestito in automatico dai semafori.

Il ritorno dei Tir sulla Statale: troppi lavori sull'autostrada / VIDEO Cantieri, rallentamenti e traffico sull'A14 spingono gli autotrasportatori a deviare e scegliere di percorrere la strada costiera dove di conseguenza vengono segnalati intasamenti ad incroci e svincoli leggi anche: Traffico al casello di Pescara nord

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico in rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.