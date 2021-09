Strade, Traforo e autostrade chiuse, guarda dove e quando

A24 TRAFORO DEL GRAN SASSO. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa dei lavori di manutenzione, dalle ore 22 del 20, 21, 22, 23 e 24 settembre alle ore 6 dei giorni successivi, chiude al traffico la tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele, con il Traforo del Gran Sasso, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo.

I veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo devono uscire dall’A24 allo svincolo di Assergi e proseguire sulla SS80, in direzione Teramo, fino a raggiungere lo svincolo di Colledara/San Gabriele (non consigliato) oppure lo svincolo di Basciano per le lunghe percorrenze in direzione Teramo. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova viene consigliato di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dall'autostrada A25 Torano – Pescara, proseguire il viaggio sulla A14 in direzione Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo e, tramite la superstrada SS80, raggiungere Teramo; in alternativa si può uscire dall’A24 tramite lo svincolo di L’Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo svincolo di Bussi, entrare in A25 percorrerla in direzione A14 sino allo svincolo di Giulianova e successivamente raggiungere Teramo, tramite la superstrada SS80; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest, percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo la SS150 e immettersi in autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano.

A14 PESCARA OVEST-PESCARA SUD. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa delle attività di ispezione delle gallerie "Immacolata Vaccari" e "Colle Rotondo", previste in orario notturno,chiude il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

- nelle due notti consecutive di domenica 19 e lunedì 20 settembre, con orario 22-5 chiude il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari;

-nelle due notti consecutive di martedì 21 e mercoledì 22 settembre, con orario 22-5, chiude il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, in entrambe le direzioni, verso Ancona/Bologna e in direzione di Bari.

In alternativa, vengono cosigliati i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.

A24 RAMPA ROMA-TERAMO DALLA A1. A causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte sul viadotto "Val Freghizia", in orario notturno è chiusa, per chi proviene da da Roma est, è chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A24 Roma-Teramo immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze dalle 22 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 settembre.

In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Tivoli e riprendere la A1 verso Firenze.

A24 TORNIMPARTE. Strada dei Parchi avvisa che dopo la pausa estiva riprendono i lavori di adeguamento antisismico del viadotto Sant’Onofrio sulle due rampe dello svincolo di Tornimparte, sulla carreggiata ovest. Dalle ore 6 del 6 settembre e fino al 31 ottobre chiude al traffico la tratta da L’Aquila verso Tornimparte e da Tornimparte verso Roma, in corrispondenza con l’avvio della stagione invernale. La concessionaria consiglia quindi, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma, di utilizzare lo svincolo di L’Aquila Ovest, mentre a coloro che provengono da Teramo e sono diretti verso Tornimparte consiglia di uscire allo svincolo di L’Aquila Ovest, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina), infine per i veicoli provenienti da L’Aquila Ovest e diretti a Tornimparte si consiglia di non entrare in A24, ma di percorrere la viabilità ordinaria medesima (SS17 e SP1 Amiternina).

Già completata la parte più impegnativa dei lavori di messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del viadotto. "La chiusura - si legge in una nota - permetterà di completare i lavori di adeguamento antisismico del viadotto Sant’Onofrio che, dopo la fase di varo degli impalcati, si avviano a conclusione. Lavori di messa in sicurezza che vengono eseguiti senza mai interrompere il traffico veicolare in autostrada, e che stanno trasformando, una carreggiata alla volta, la tratta fra Tornimparte e L’Aquila Ovest nella prima tratta autostradale in Italia adeguata alla nuova normativa antisismica del 2018".

ASSE ATTREZZATO CHIETI-PESCARA. Lavori dell'Anas sul raccordo autostradale Chieti Pescara (asse attrezzato). La fine era prevista il 10 settembre. Si tratta di lavori di rifacimento dell'asfalto e della segnaletica che stanno andando avanti oltre la data inizialmente comunicata.

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. A causa dei lavori di manutenzione dell'Anas è stata prorogata a fine ottobre la chiusura della galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre e adesso alla fine di ottobre. Il traffico è deviato sull'altra galleria in doppio senso di marcia ed è interdetto ai Tir (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate) tra le ore 6 e le 22. Per i mezzi pesanti diretti a nord c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara – via Prati; per quelli diretti a sud è consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che può essere raggiunto dalla viabilità comunale. Gli automobilisti che entrano in tangenziale dallo svincolo di Santa Filomena e diretti a sud sono obbligati ad andare verso nord e di girare al primo svincolo utile di Montesilvano colle.