Traffico sulla Statale di notte, l'A14 chiude tra Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla

PESCARA. Continuano le chiusure notturne a causa dei lavori sull'autostrada adriatica.

Dalle ore 22 di mercoledì 8 fino alle 5 del mattino di giovedì 9 luglio chiude l'intero tratto tra Pescara Ovest/ Chieti e Pescara Sud /Francavilla, su entrambe le direzioni di marcia. Lo stop al traffico è dovuto ai lavori previsti dal piano di interventi obbligatori per potenziare gli impianti della galleria Immacolata - Vaccari.

In alternativa, sono consigliati i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Ovest, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara sud; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si può proseguire sull'Adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara Ovest.

Sempre sull' A14, per lavori di pavimentazione, dalle 23 di giovedì 9 luglio alle 5 di venerdì 10 luglio chiude il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro verso sud. Di conseguenza, la stazione di Lanciano viene chiusa in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Bari, con rientro sulla A14 alla stazione di Val di Sangro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA