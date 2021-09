Traforo, strade e autostrade chiuse, guarda dove e quando

TRAFORO. A causa dei lavori di manutenzione dalle ore 22 dei giorni 27, 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre alle ore 6 dei giorni successivi, la concessionaria Strada dei Parchi dispone la chiusura al traffico della tratta autostradale San Gabriele/Colledara - Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM. I veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L’Aquila/Roma dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell’autostrada A14, da percorrere in direzione Bari sino ad immettersi sulla carreggiata ovest della A25 e proseguire in direzione Torano/Roma; in alternativa si consiglia di uscire dall’autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli, percorrere la SS153 e la SS17 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo Svincolo di L’Aquila Est, entrare in A24 e proseguire in direzione L’Aquila Ovest/Roma; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano, percorrere la SS150 e la SS80 per il Valico delle Capannelle ed immettersi in autostrada A24 allo svincolo de L’Aquila Ovest.

A24 VAL VOMANO-ROSETO. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa dei lavori di manutenzione, dalle ore 22 di lunedì 27 settembre alle ore 6 di martedì è disposta l’interdizione al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A24 svincolo di Val Vomano/Roseto per i soli veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria. Come alternativa all’A24 è possibile utilizzare la viabilità ordinaria dagli svincoli di Teramo ovest o di Basciano.

A24 L'AQUILA OVEST-TORNIMPARTE. A causa dei lavori di adeguamento sismico del viadotto Cerqueta, dalle ore 6 alle 9 di domenica 26 settembre chiude al traffico la tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte e viceversa. Per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo, uscita obbligatoria dall’autostrada A24 tramite lo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma l’uscita obbligatoria è disposta allo svincolo L’Aquila Ovest. Per l'occasione riapre al traffico la rampa dello svincolo di Tornimparte per consentire ai veicoli provenienti dalle viabilità ordinaria di immettersi sull’autostrada A24 in direzione Roma; pertanto per entrambe le percorrenze dev'essere utilizzata la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila.

A24 VICOVARO/MANDELA-CARSOLI/ORICOLA. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che sono ripresi i lavori di messa in sicurezza nel fornice est della Galleria di Roviano, sulla tratta dell’autostrada A24 tra gli svincoli di Vicovaro/Mandela e Carsoli/Oricola. Il traffico è stato spostato dalla carreggiata est (direzione AQ) alla carreggiata ovest (direzione RM) all’interno della galleria, con regime di circolazione in doppio senso di marcia e una sola corsia di transito per ogni direzione. Per limitare i disagi, soprattutto nel pomeriggio/sera di domenica in direzione Roma, è stata disposta una temporanea uscita obbligatoria di tutti i veicoli che viaggiano in direzione l’Aquila allo svincolo di Vicovaro/Mandela e rientro in A24 allo svincolo di Carsoli/Oricola, con un percorso alternativo sulla SS5 Tiburtina Valeria. Questa deviazione rimane in vigore per il tempo necessario a smaltire la coda in direzione della capitale.

A24 TORNIMPARTE. Strada dei Parchi avvisa che dopo la pausa estiva riprendono i lavori di adeguamento antisismico del viadotto Sant’Onofrio sulle due rampe dello svincolo di Tornimparte, sulla carreggiata ovest. Dalle ore 6 del 6 settembre e fino al 31 ottobre chiude al traffico la tratta da L’Aquila verso Tornimparte e da Tornimparte verso Roma, in corrispondenza con l’avvio della stagione invernale. La concessionaria consiglia quindi, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma, di utilizzare lo svincolo di L’Aquila Ovest, mentre a coloro che provengono da Teramo e sono diretti verso Tornimparte consiglia di uscire allo svincolo di L’Aquila Ovest, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina), infine per i veicoli provenienti da L’Aquila Ovest e diretti a Tornimparte si consiglia di non entrare in A24, ma di percorrere la viabilità ordinaria medesima (SS17 e SP1 Amiternina).

Già completata la parte più impegnativa dei lavori di messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del viadotto. "La chiusura - si legge in una nota - permetterà di completare i lavori di adeguamento antisismico del viadotto Sant’Onofrio che, dopo la fase di varo degli impalcati, si avviano a conclusione. Lavori di messa in sicurezza che vengono eseguiti senza mai interrompere il traffico veicolare in autostrada, e che stanno trasformando, una carreggiata alla volta, la tratta fra Tornimparte e L’Aquila Ovest nella prima tratta autostradale in Italia adeguata alla nuova normativa antisismica del 2018".

ASSE ATTREZZATO CHIETI-PESCARA. Lavori dell'Anas sul raccordo autostradale Chieti Pescara (asse attrezzato). La fine era prevista il 10 settembre. Si tratta di lavori di rifacimento dell'asfalto e della segnaletica che stanno andando avanti oltre la data inizialmente comunicata.

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. A causa dei lavori di manutenzione dell'Anas è stata prorogata a fine ottobre la chiusura della galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre e adesso alla fine di ottobre. Il traffico è deviato sull'altra galleria in doppio senso di marcia ed è interdetto ai Tir (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate) tra le ore 6 e le 22. Per i mezzi pesanti diretti a nord c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara – via Prati; per quelli diretti a sud è consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che può essere raggiunto dalla viabilità comunale. Gli automobilisti che entrano in tangenziale dallo svincolo di Santa Filomena e diretti a sud sono obbligati ad andare verso nord e di girare al primo svincolo utile di Montesilvano colle.