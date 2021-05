Vaccinazioni e virus, è il giorno di Figliuolo in Abruzzo / VIDEO E DIRETTA FACEBOOK

PESCARA. E' giorno del generae Figliuolo in Abruzzo. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid arriva oggi in visita ufficiale in compagnia del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Prima tappa a Pescara, nel pomeriggio a L'Aquila.

Francesco Paolo Figliuolo è arrivato attorno alle 12 al Palafiere di via Tirino dove sono in corso le vaccinazioni. Ad accoglierlo il sindaco Carlo Masci, i vertici Asl e il presidente della Regione Marco Marsilio e l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì.

Nel pomeriggio Figliuolo e Curcio sono all'Aquila: alle 14,30 visita il centro vaccinale di San Vittorino, strada statale 80 – ex scuola edile. Anche in questo caso è prevista la presenza dell'assessore Verì, del sindaco Pierluigi Biondi, del direttore generale della Asl Roberto Testa, del direttore sanitario Alfonso Mascitelli e del prefetto Cinzia Teresa Torraco. Presente per un saluto di benvenuto anche il comandante della Scuola ispettori e sovraintendenti della Guardia di finanza, Cristiano Zaccagnini.

La visita di Figliuolo in Abruzzo Il commissario straordinario per l'emergenza Covid a Pescara con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio (foto Giampiero Lattanzio)

Ma a Figliuolo e a Curcio, oltre a mostrare l'organizzazione dei centri vaccini, che cosa chiede l'Abruzzo? Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha fatto sapere che al Commissario intende chiedere la disponibilità di più vaccini affinché la campagna vaccinale possa avere un'accelerazione e chiudere con l'immunità di gregge a settembre. Da parte sua Marsilio ha detto che coglie l'occasione per illustrare a Figliuolo la situazione sulle vaccinazioni in Abruzzo e sull'andamento epidemiologico in generale.

