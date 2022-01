Vaccini anti Covid, venerdì giornata riservata alle future mamme

PESCARA. La Regione organizza un nuovo open day in collaborazione con le Asl delle quattro province. L'iniziativa è in programma venerdì prossimo, 21 gennaio, ed è riservata alle donne in gravidanza per consentire loro di proteggersi contro il Covid 19.

Giovedì, invece, la Asl di Pescara ha organizzato la notte dei vaccini per gli over 50 senza dose, dalle 20 alle 24, e altre iniziative nei comuni della provincia come un Open day pediatrico. “In questi mesi – spiega l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – abbiamo riscontrato che tra le donne in stato interessante persistono ancora molti dubbi sull’opportunità della vaccinazione contro il Covid, alimentati da un flusso di informazioni non sempre coerenti. Per questo abbiamo promosso questa giornata, in cui sarà possibile ricevere appunto ogni tipo di informazione, chiarire perplessità, ottenere chiarimenti da parte di medici, ostetrici e specialisti. Un’occasione, dunque, per ricevere tutti gli strumenti per una scelta consapevole sulla vaccinazione”.

Per partecipare agli open day è necessario formalizzare la propria adesione sulla specifica piattaforma regionale predisposta per l’iniziativa (attiva a partire da questa sera): https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi

Sul portale Abruzzo Sanità (sanita.regione.abruzzo.it), sui siti e canali social delle singole Asl saranno pubblicati materiali e video informativi.