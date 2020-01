Venti freddi dal Polo Nord: oltre 10°C in meno tra martedì e giovedì

PESCARA. Week end della Candelora tra nubi, occhiate di sole e temperature anomale che lunedì potrebbero toccare picchi di 18-20 gradi, poi cambierà tutto. Tra martedì e giovedì arrivano venti freddi da Nord con tracollo termico e qualche rovescio di neve anche a quote basse. Ma sarà un’irruzione temporanea. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega: “Proseguirà ancora per qualche giorno il non-inverno sull’Italia, dove persiste un campo di alta pressione pur disturbato da umidi venti atlantici. Le temperature si manterranno ben sopra le medie del periodo, praticamente su valori autunnali”.

Cambia tutto nella prossima settimana con irruzione fredda. “Nella prossima settimana, l’Inverno proverà a dire la sua anche sull’Italia, con una temporanea ma incisiva irruzione fredda in arrivo direttamente dalle latitudini polari” avverte il meteorologo di 3bmeteo.com “i venti freddi, dopo aver dilagato su gran parte d’Europa, raggiungeranno anche il Bel Paese tra martedì e giovedì, sotto forma di forte tramontana e grecale (raffiche di oltre 60-70km/h ) e netto calo delle temperature. La flessione termica sarà più sensibile su regioni adriatiche e Sud dove si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni, se non anche 12-15°C su Alpi e Appennino. Il transito del fronte freddo sarà accompagnato da qualche pioggia o rovescio anche a carattere temporalesco in transito soprattutto lungo il versante adriatico e al Sud dove non escludiamo il ritorno della neve, talora a quote basse; da segnalare inoltre nevicate sulle Alpi di confine a tratti fin sul fondovalle.”

Sarà una toccata e fuga. “L’irruzione fredda sarà solo temporanea" chiosa Ferrara, "Già da venerdì 7 febbraio, e nei giorni successivi, l’anticiclone dovrebbe tornare a espandersi sull’Italia a partire dalle regioni centro-settentrionali, in seguito anche al Sud, riportando tempo stabile ma soprattutto un nuovo inesorabile rialzo delle temperature, anche se non sui valori attesi in questi giorni”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA